Saronno: scardinano il bancomat a mani nude ma non riescono ad aprire la cassaforte

Saronno, 5 gennaio 2024 – Nerboruti ma sicuramente poco pratici. Dovrebbe essere questo l’identikit dei banditi – almeno due – che questa notte hanno preso d’assalto lo sportello bancomat della filiale Bnl di via Varese. Quello che sembrava un colpo (fallito, per altro) tentato con l’esplosivo o con il gas, infatti, sarebbe stato condotto a “mani nude”.

La ricostruzione

I residenti in zona sono stati svegliati verso le 2.30 da alcuni rumori molto forti, provenienti dai locali che ospitano la banca. Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri della compagnia cittadina quel frastuono sarebbe da ricondurre alle manovre dei malviventi, impegnati a tentare di “sbriciolare” la struttura esterna dello sportello a colpi di arnesi da scasso, nel tentativo di raggiungere la cassaforte all’interno.

Sul posto, infatti, sono stati ritrovati monitor, tastiere e alcuni montanti semidistrutti. Il traguardo della cassaforte, però, è rimasto un miraggio. I banditi, non riuscendo a mettere le mani sul malloppo, se la sono data a gambe.

I rilievi

In via Varese, poco dopo l’allarme, sono giunti i carabinieri, che hanno raccolto i reperti lasciati sul terreno dalla furia dei “banditi Hulk”, da girare ai colleghi della scientifica, a cui toccherà isolare gli elementi utili per dare un volto e un nome agli autori del colpo.