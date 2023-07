Saronno, 2 milioni di euro per la ciclabile 'Dorsale del Parco Lura' e 'Varesina'

La dorsale del Parco Lura e la dorsale della Varesina sono i due maxi progetti di ciclabile predisposti dall’Amministrazione comunale per ottenere, con un bando della provincia di Varese, un finanziamento da due milioni di euro. I due progetti sono stati preparati in meno di due settimane dalla pubblicazione del bando per concretizzare il progetto dell’assessore alla Mobilità Franco Casali dell’unione delle ciclabili cittadine per creare percorsi funzionali e protetti. Del resto l’assessore aveva già parlato ai cittadini di questo suo obiettivo negli incontri nei diversi quartieri. Il progetto della dorsale del Parco Lura, per quanto riguarda il tratto Saronnese, collegherebbe con una sola ciclabile l’area industriale sud della città, e poi il territorio di Caronno Pertusella. Il progetto della Dorsale della Varesina invece realizzerebbe una ciclabile in Saronno di collegamento a sud con Caronno e a nord con Gerenzano, all’interno di un percorso di valore regionale che colleghi Milano, Saronno, Tradate, Varese e la Svizzera. Sono due piste ciclabili di interesse provinciale e di grande valore sia per alleggerire il traffico automobilistico (e quindi l’inquinamento), sia per rendere ancora più attrattivo il Saronnese con percorsi casa-scuola (12.000 studenti frequentano il polo scolastico di Saronno) e casa-lavoro, nonché per il cicloturismo. "Sono strategie – ha spiegato Casali in una nota – cruciali per il programma della nostra Amministrazione che prevede una città a misura di una mobilità sostenibile" . S.G.