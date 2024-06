Saracinesche su. Va in scena la Notte bianca

Riflettori accesi anche sui quartieri con gli eventi (fino a settembre 130), del ricco programma di BA Estate, promossi e coordinati dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni commercianti e numerose realtà cittadine. Sabato a partire dalle 20.30 le luci si accenderanno sull’arena compresa tra via Salgari e via Rodari, che si trova tra i quartieri di Beata Giuliana e del Redentore per una serata musicale a cura di Duomania Eventi. Occasione dunque per rilanciare uno spazio che decenni fa doveva essere il cuore del quartiere e che invece si avviò purtroppo velocemente al declino, finendo spesso bersaglio di vandalismi.

BA Estate offre un’occasione di rilancio riscoprendone la positiva funzione di spazio di aggregazione con la serata di sabato. Fa rilevare il vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli: "Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per valorizzare gli spazi di aggregazione che si trovano nei quartieri e nello stesso tempo per avvicinare la cultura, in particolare gli eventi più coinvolgenti, alle comunità dei quartieri, la serata sarà dedicata interamente alla musica e al ballo; un’occasione di divertimento e di incontro sotto le stelle per il pubblico di tutte le età, adulti e bambini". Ma oggi ì in calendario l’atteso appuntamento con la prima Notte Bianca di Busto, organizzata dal Comitato commercianti centro, Distretto del Commercio e Ascom, i negozi e i locali rimarranno aperti fino a notte inoltrata e in ogni piazza del centro ci saranno eventi fino a mezzanotte, con musica e intrattenimento per i giovani e le famiglie. Sempre questa sera la cena di San Giovanni in piazza Vittorio Emanuele II, che si avvia al sold out per i posti a tavola.

R.F.