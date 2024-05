Sangiano, runner colto da malore durante il Giro del Picuz: soccorsi in azione

Varese, 5 maggio 2024 – Soccorsi in azione oggi sui monti sopra Sangiano dove era in corso il Giro del Picuz. Attivata immediatamente per l’intervento la stazione di Varese della XIX Delegazione Lariana Cnsas. La richiesta è arrivata intorno alle 11,30, in un tratto impervio un runner impegnato nella corsa era stato colto da un malore.

L’uomo, un trentanovenne, è stato raggiunto dagli operatori, due squadre del Soccorso alpino, i vigili del fuoco, il personale della Croce Rossa. Da Como è decollato l’elisoccorso di Areu. Dopo le prime cure sul posto il trentanovenne è stato trasportato in elicottero al Niguarda di Milano. Non era in pericolo di vita.