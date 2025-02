Salone Estense. Un classico dell’operetta

Domenica torna l’operetta nella città giardino. L’appuntamento è per le 15.30 presso il Salone Estense del Comune di Varese, con un grande classico: "La Vedova Allegra". Il capolavoro di Franz Lehár, che in Italia debuttò nel 1907 al Teatro Dal Verme di Milano, verrà allestito in forma semiscenica. Ad interpretare la sensuale e ricchissima protagonista Hanna Glawari, ereditiera nella Parigi della Belle Époque, sarà il soprano Antonella Romanazzi, il conte Danilo, suo innamorato, sarà il baritono Allan Rizzetti. Al pianoforte il maestro Marco Cadario, l’accompagnamento sarà a cura della voce narrante di Walter Longobardi. Ingresso 25 euro, 15 per i soci. Gratuito per i giovani fino a 20 anni.