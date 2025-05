Giugno sulle due ruote. Alla scoperta del territorio con la fiera delle moto

Quinta edizione per "Varese Ti Mette in Moto", rassegna dedicata agli amanti delle due ruote che per tutto il mese di giugno trasformerà la provincia di Varese in un palcoscenico di eventi all’insegna di sport, socialità e promozione del territorio. La manifestazione, sostenuta dalla Camera di Commercio di Varese, si propone di valorizzare il motociclismo come leva per attrarre visitatori, sostenere le eccellenze locali e creare nuove opportunità per la comunità. L’appuntamento principale da segnare in calendario è quello di sabato 7 e domenica 8 giugno all’Ippodromo di Varese, con due giornate che mettono al centro la passione motociclistica.

All’interno della struttura delle Bettole verranno allestite piste dedicate a varie discipline motociclistiche: un circuito per bambini, una pista ovale di flat track, un fettucciato per l’enduro e un percorso su asfalto per i test ride, tutti accessibili gratuitamente. Non mancheranno aree ristoro con street food e un momento musicale il sabato sera per un aperitivo collettivo. La manifestazione proseguirà con altri quattro appuntamenti motociclistici nel corso del mese di giugno, ciascuno con un’identità e un programma specifici, ma tutti accomunati dall’obiettivo di animare la provincia e favorire un’economia locale sempre più orientata all’accoglienza e all’esperienza. Il programma prosegue sabato 14 giugno con un incontro promosso dal Club Vams in occasione della 34ª Coppa dei Tre Laghi e Varese Campo dei Fiori.

Dalle 14 alle 18 in piazza Monte Grappa ci sarà una passerella storica e concorso d’eleganza dedicato a Vespa e Lambretta. Nel weekend del 21 e 22 giugno il 29° Revival Mv Agusta e 18° Magni Owner Meeting si svolgerà nella sede Mv Agusta della Schiranna al posto della consueta cornice di Cascina Costa, in occasione dell’anniversario degli 80 anni dalla fondazione del marchio. Sabato 21 e domenica 22 giugno il raduno nazionale "Angeli in Vespa per un giorno", organizzato da Vespa Club 3 Laghi e Vespa Club Varese a favore della Fondazione Giacomo Ascoli.

Infine domenica 22 giugno il quarto motogiro solidale di Anc Varese dai Giardini Estensi fino ad Arcisate. Il ricavato sarà destinato all’associazione L’Arcobaleno di Nichi.