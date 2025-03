Sacro Monte e Castelseprio, cinque milioni dal Governo

Cinque milioni di euro per interventi di valorizzazione di due siti Unesco del Varesotto: il Sacro Monte di Varese e il parco archeologico di Castelseprio. I fondi arrivano dal Governo nell’ambito del Piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali. Regione Lombardia ha approvato l’accordo con la Direzione regionale Musei nazionali (ente del Ministero della Cultura) e la Provincia di Varese per passare ora alla fase operativa.

L’intesa, che ha ottenuto il via libera dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alla cultura Francesca Caruso, istituisce infatti un tavolo tecnico di coordinamento che avrà il compito di definire e concretizzare le iniziative. Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana evidenzia come il Sacro Monte e Castelseprio siano "luoghi straordinari, meritevoli di un ulteriore sforzo in grado di aumentarne visibilità e attrattività. Dal punto di vista culturale, storico e paesaggistico hanno una rilevanza nazionale e internazionale e rappresentano l’essenza della nostra identità: per questo abbiamo lavorato, di concerto con gli enti territoriali, per ottenere un importante finanziamento governativo che ora, attraverso il tavolo di coordinamento, si potrà declinare in progettualità concrete e condivise".

Il tavolo partirà dalla proposta di valorizzazione che la Regione ha presentato al Ministero della Cultura, che include la realizzazione di nuovi percorsi di visita dei siti Unesco, interventi di riqualificazione e allestimento di nuovi punti di attenzione. "Il Sacro Monte e Castelseprio, simboli della nostra storia, delle nostre tradizioni e del nostro patrimonio culturale, saranno al centro di un’importante azione di valorizzazione - osserva l’assessore alla cultura Francesca Caruso - vogliamo potenziarne la promozione, generando benefici per l’intera comunità, anche grazie all’indotto generato dal turismo". Soddisfazione espressa anche dai consiglieri regionali varesini di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi. "Iniziative capaci di rendere il nostro patrimonio ancora più attrattivo".

