Rogo in abitazione, quattro intossicati

Sono stati momenti di paura quelli vissuti nella serata di mercoledì a Vergiate per un incendio scoppiato in via Cascina Prada. Ricoverate in ospedale per accertamenti ma per fortuna in condizioni non gravi le quattro persone che si trovavano nell’abitazione. Appena scattato l’allarme con la richiesta di intervento ai soccorsi sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Le fiamme sono partite dal materiale che si trovava sul balcone, materiale che è andato completamente distrutto, fortunatamente il rogo non si è propagato nell’appartamento. Tuttavia quattro persone sono rimaste intossicate dal fumo, pertanto per loro è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Gallarate, in codice verde, per verificare l’ eventuale intossicazione da monossido di carbonio. Sempre nella serata di mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio a Lonate Pozzolo, le fiamme hanno interessato il tetto di un’abitazione, i danni causati hanno reso inagibile una parte della casa. Ieri mattina alle 5 la richiesta di intervento ai vigili del fuoco è arrivata da Cairate dove le fiamme si erano sviluppate in un box in via San Giacomo. Durante le operazioni di spegnimento, è stata evacuata dagli operatori una persona disabile che si trovava nelle immediate vicinanze, fortunatamente non ha riportato ferite. Spente le fiamme, è stata messa in sicurezza l’area, ancora da chiarire le cause dell’incendio. R.F.