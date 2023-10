Rogo, danni, mucche liberate. Banda di ragazzini prende di mira cascina

Gang di bulli in azione in una fattoria nella Bergamasca. Un gruppetto di ragazzini tra i 12 e i 13 anni hanno causato alcuni danni in un cascinale di Calvenzano. Incuranti dei rischi, hanno tagliato i teli di copertura del fieno, hanno liberato alcune mucche aprendo il recinto, hanno buttato dei copertoni dentro un silos, incendiato dell’olio esausto e hanno danneggiato l’impianto elettrico di un trattore. A dare l’allarme sono stati i titolari e sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato e identificato due dei minorenni. Erano nascosti dietro un’auto nel parcheggio adiacente alla cascina, hanno ammesso le loro responsabilità indicando anche i nomi del resto del gruppo. Sul posto sono stati chiamati i genitori che sono caduti dalle nuvole. I titolari sporgeranno denuncia.