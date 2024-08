Rogo allo stadio Speroni. Le fiamme divampate da un magazzino

Fiamme allo Speroni. L’allarme è scattato intorno alle 11 con la richiesta di intervento per un incendio nel magazzino dell’impianto utilizzato come deposito di attrezzi. Le cause del rogo sono ancora da chiarire, l’ipotesi è quella di un corto circuito. L’arrivo tempestivo e veloce delle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio–Gallarate ha evitato che il rogo si propagasse all’intera struttura. Ad accorgersi delle fiamme e a dare l’allarme il custode. Una colonna nera di fumo si è levata dallo stadio, notata da numerosi cittadini, fortunatamente in poco tempo la situazione è stata risolta e l’area messa in sicurezza.

R.F.