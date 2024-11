Maxi-rissa in piazza Repubblica con calci e pugni fra ragazzi e ragazze: quattro feriti

Varese, 29 novembre 2024 – Momenti di paura oggi, venerdì 29 novembre, in piazza Repubblica, nel pieno centro di Varese. Una ventina di ragazzi si sarebbero fronteggiati in una maxi-rissa, scatenatasi per motivi ancora da accertare.

Di certo si è trattato di un parapiglia molto violento, tanto che sul selciato, al termine del corpo a corpo, sono rimaste persino alcune chiazze di sangue. I toni hanno iniziato ad alzarsi poco dopo le 18, per ragioni che potrebbero anche essere legate alle attività illecite – a partire dai numerosi episodi di spaccio – che da anni sono in corso nella piazza che ospita l’ex caserma Garibaldi e il teatro un tempo noto con il nome di Apollonio. Proprio l’area dietro la sala sarebbe stato il punto in cui si sono aperte le ostilità.

Botte senza freni

Dalle parole si è passati ben presto ai fatti. I protagonisti del diverbio hanno iniziato a colpirsi con calci e pugni, sotto gli occhi di numerosi passanti, testimoni allibiti dell’accaduto. Sul posto sono accorse pattuglie di polizia e gazzelle dei carabinieri, insieme a un’ambulanza inviata dal 118.

Quattro persone sono rimaste lievemente ferite: tre ragazze fra i 14 e i 18 anni e una donna 37enne. Una di loro è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni non appaiono preoccupanti. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine sull’accaduto, nel tentativo di identificare i partecipanti alla contese e le cause che hanno portato all’esplosione di violenza.