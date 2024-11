Risse e pestaggi in centro. Scintille tra bande di giovani. Intensificati ancora i controlli

VIGEVANO (Pavia)

È un problema sempre più pressante quello della sicurezza in città. A dimostrarlo i due episodi avvenuti nel fine settimana, il più grave domenica sera nella centralissima via Dante, a pochi passi da piazza Ducale, dove si è registrata una vera e propria rissa, probabilmente tra gruppi rivali, nel corso della quale sono rimasti feriti due ragazzi di 19 e 16 anni, che sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale in codice giallo dalle ambulanze della Croce rossa e della Croce azzurra. Segno che è stata più di una semplice scazzottata e che le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi. Sulle ragioni dell’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia locale di Vigevano.

Solo poche ore prima, nella primissima serata di sabato, c’era stato un altro pestaggio non lontano, nella zona di via Valle San Martino. In questo caso non si sono registrati dei feriti, ma l’intero episodio è stato filmato dalle telecamere di videosorveglianza della zona ed è al vaglio degli investigatori. Sono questi i momenti più gravi di una situazione che si trascina ormai da tempo, con la presenza di bande di giovani e soprattutto giovanissimi anche in pieno centro, che infastidiscono i coetanei con i quali spesso cercano di fare discussione, con il chiaro intento di passare alle mani, e non sono meno restii con gli adulti, generando un clima certamente non sereno per i ragazzi e per i loro genitori e più in generale per la collettività. Le forze dell’ordine hanno intensificato da tempo i controlli, ma è chiaro che non è possibile presidiare i punti caldi della città e quindi avere il totale controllo. Nei mesi scorsi episodi dello stesso tipo si erano registrati nella zona della stazione ferroviaria e in altri quadranti della città.