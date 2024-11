Rissa nella notte a Nembro, due giovani accoltellati: uno è in gravi condizioni

Nembro (Bergamo), 15 novembre 2024 – Due marocchini di 26 e 31 anni sono rimasti feriti, il primo in maniera grave, in una rissa scoppiata nella notte a Nembro, in via Roma, nei pressi della zona commerciale del paese della Val Seriana. I due sono stati feriti a coltellate da due uomini che si sono poi dati alla fuga: il 26enne è stato portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, mentre il 31enne è stato portato all'ospedale di Alzano Lombardo. I carabinieri del Nucleo operativo di Bergamo sono alla ricerca degli aggressioni. Al vaglio le immagini delle telecamere della zona. Non è escluso che si sia trattato di un regolamento di conti maturato nel mondo dello spaccio di droga.