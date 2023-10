Rissa in centro. La quarta in un mese

Ancora una rissa nel cuore del centro storico. Tutto è iniziato giovedì sera intorno alle 22.30 quando alcuni residenti di via Garibaldi, nei pressi di via Taverna, sono stati svegliati da un tumulto proveniente dalla strada. Un gruppo di sei persone, si presume straniere, stava litigando, dalle parole sono presto passate alle mani. Durante l’alterco, è stata lanciata una bottiglia. Qualche residente ha anche visto un coltello. È la quarta rissa in centro nell’ultimo mese e in almeno due casi si sono registrati dei feriti con armi da taglio. S.G.