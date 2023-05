Rissa all’alba tra giovani ubriachi dopo la discoteca

Dopo la fuga di un numero imprecisato di giovani, due sono rimasti a terra e sono stati quindi soccorsi dal 118 che li ha trasportati con le sirene spiegate all’ospedale Sant’Anna. Sono gli unici due identificati tra i partecipanti alla rissa scoppiata alle 4 della notte tra sabato e domenica tra via Sant’Abbondio e viale Roosevelt, all’uscita da una discoteca, poco distante dalla Questura. I due feriti hanno 18 e 20 anni e facevano parte del maxi gruppo, non meglio quantificato, di giovani ubriachi che sono venuti alle mani al termine della serata. Le pattuglie della Squadra Volante sono state allertate da una chiamata anonima arrivata alla centrale operativa. Gli agenti per interrompere la rissa hanno potuto solo intervenire per far sciogliere i gruppi e disperdere i partecipanti che in parte stavano già fuggendo. Al momento gli unici due identificati sono i ragazzi rimasti feriti e portati in ospedale, uno in codice verde, l’altro giallo. Ora la polizia cercherà di acquisire le immagini delle telecamere della zona nel tentativo di ricostruire l’accaduto, per capire come sia iniziata la rissa, quante persone abbia coinvolto e risalire ai partecipanti. Pa.Pi.