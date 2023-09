Rissa al ristorante. Licenza sospesa per 15 giorni

Saracinesca abbassata per quindici giorni: il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato, ha decretato infatti la sospensione per 15 giorni della licenza per il bar ristorante "New Mexico-Intipunku" di via XXIX Maggio 89 e, ieri, gli agenti del Commissariato di Legnano hanno notificato la sospensione alla responsabile. All’origine del provvedimento i fatti dello scorso mese di agosto, quando gli agenti erano intervenuti all’interno dell’attività dopo la segnalazione della presenza nel locale di un avventore in evidente stato di ubriachezza e in possesso di un coltello. L’episodio, sfociato in una rissa, si era concluso con il soggetto in questione indagato in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti ad offendere e minacce.

P.G.