Risottata solidale con chef Barzetti. Il ricavato alla Casa della Carità

Torna la risottata solidale promossa dall’associazione Pane di Sant’Antonio, e anche quest’anno ai fornelli ci sarà lo chef Sergio Barzetti. L’appuntamento è per domenica nel cortile di piazza Canonica. A partire dalle ore 12 sarà possibile acquistare un piatto di risotto da consumare passeggiando al costo di 5 euro.

Il ricavato andrà a sostegno delle attività della Casa della Carità di Varese, in quello che è un anno particolare per l’associazione Pane di Sant’Antonio, che celebra 10 anni di servizio all’interno della struttura della Brunella. Nel corso del 2024 la mensa della Casa della Carità ha distribuito in media 86 pranzi e 95 cene al giorno, per un totale di 35.611 pasti. Da gennaio ad oggi ha distribuito in media 99 pranzi e 98 cene al giorno.

Nel corso del 2024 al servizio guardaroba hanno fatto accesso 2.315 uomini e 1.103 donne e sono stati forniti 643 pacchi vestiti per bambini. Gli accessi alle docce sono stati 1.714, la farmacia ha registrato 1.194 accessi e dispensato 4.316 farmaci e l’Emporio della solidarietà Caritas, che assiste una media di 40 nuclei familiari (143 persone), ha registrato 879 accessi. Ogni mese vengono accolte circa 50 nuove persone. L.C.