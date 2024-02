Rischio spaccio. Un altro bivacco smantellato

Proseguono i servizi di contrasto allo spaccio di droga nelle aree boschive del Varesotto, da nord a sud del territorio provinciale. L’altro pomeriggio i carabinieri della Compagnia di Saronno con

il supporto degli uomini dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria sono intervenuti nei boschi nella frazione Nizzolina di Marnate, all’interno hanno individuato l’ennesimo bivacco allestito dagli spacciatori, nel quale sono stati rinvenuti e sequestrati diversi involucri contenenti circo un chilo

di sostanza stupefacente,

tra cocaina, eroina, hashish, pronta per finire "sul mercato" a disposizione di una clientela che purtroppo ai pusher non manca. Nel corso del servizio straordinario di controllo i militari hanno identificato una donna di 50 anni, trovata in possesso di 2,9 grammi di hashish e 8,3 grammi di eroina, la cinquantenne è stata segnalata all’autorità amministrativa competente.

Il bivacco è stato smantellato,

la droga sequestrata. È dunque continua l’attività dell’Arma provinciale con il supporto degli Squadroni speciali per contrastare lo spaccio di droga e la presenza di spacciatori

nei boschi, spesso in zone impervie. La collaborazione con gli Squadroni eliportati Cacciatori dei carabinieri

nel varesotto è cominciata lo scorso anno nel mese di aprile e ha dato risultati molto importanti nelle numerose operazioni, con sequestri di droga e di armi, decine di arresti e lo smantellamento di oltre un centinaio di bivacchi. L’altro pomeriggio l’ intervento nei boschi di Nizzolina che ha portato al sequestro di quasi

un chilo di droga, tra cocaina, eroina, hashish.

R.F.