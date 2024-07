Riqualificazione di piazza 25 Aprile, il cantiere partirà a settembre

Obiettivo: partire con i lavori per realizzare la nuova piazza 25 Aprile a Cassano Magnago entro il mese di settembre. Nei giorni scorsi sul sito del Comune è stato pubblicato l’avviso della gara per affidare l’appalto (si tratta di procedura negoziata senza bando). Nelle prossime settimane, dunque, sarà individuata l’azienda che realizzerà l’opera su cui punta l’amministrazione comunale per riqualificare e valorizzare l’area, sia dal punto di vista estetico sia da quello viabilistico. Un progetto che ha fatto comunque molto discutere per mesi la politica e la cittadinanza. Ora si procede. "Portiamo avanti le opere che abbiamo annunciato e lo facciamo nei tempi che ci siamo prefissati - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Rocco Dabraio – Sono interventi importanti per la città e per darle una nuova immagine".

Si tratta di un progetto che richiede un investimento pari a 722mila euro, di cui 222mila euro arrivano dall’avanzo d’amministrazione, mentre 500mila euro sono il contributo di Regione Lombardia. Il piano prevede di rilanciare un’area centrale della città, riqualificandolo e aumentando l’offerta per lo svago e la socializzazione, con sedute in cemento, aiuole piantumate, uno spazio per eventi, inoltre sarà mantenuto il filare di tigli esistente lungo il lato sud e valorizzato e il monumento ai caduti della Resistenza. Un anno fa ad accendere il dibattito era stato il taglio di una decina di tigli, effettuato nel mese di agosto, eliminati dopo la perizia dell’agronomo, in quanto le loro condizioni costituivano una situazione di pericolo.

Nel progetto della nuova piazza è invece mantenuto il filare attualmente esistente. Sono previsti 7 mesi di lavori, l’obiettivo è di avviare il cantiere entro il mese di settembre.

R.F.