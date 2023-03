Rinnovo del passaporto, un’impresa Le agenzie viaggi accusano il colpo

di Paolo Girotti

Un mese di tempo come minimo per avere l’appuntamento, altri sessanta giorni per ottenere il documento: anche a Legnano, come in gran parte d’Italia, ottenere un nuovo passaporto è diventata un’impresa e i tempi lunghi stanno scoraggiando i viaggiatori, mettendo in difficoltà gli operatori. "Parecchi nostri clienti desistono, non solo perché avvertono il rischio di non avere il documento in tempo per la partenza, ma anche perché le informazioni sono spesso confuse – spiegano all’agenzia viaggi Veronelli di piazza San Magno, un riferimento storico in città –. Il primo scoglio da superare è prendere l’appuntamento in commissariato: on line è quasi impossibile perché gli slot vengono subito occupati. L’Urp di Legnano, invece, può servire solo i residenti in città: per chi risiede nei Comuni del circondario non c’è scelta". L’Urp ha slot propri assegnati dall’ufficio (1.343 richieste nel 2022), ma il ritorno ai viaggi del post pandemia e la corrispondente mole di documenti scaduti ha creato flussi difficilmente gestibili (si parla di circa 200 procedure avviate ogni settimana negli uffici di via Gilardelli): e così a inizio marzo l’Urp prendeva appuntamenti per i primi giorni di giugno. "In questa situazione di incertezza – continuano dall’agenzia viaggi legnanese – i clienti virano verso soluzioni di viaggio in Italia ma l’outgoing, che costituisce una parte importante dell’attività, ne soffre causando un calo del 30, 40%".

È dunque necessario fare chiarezza, prima di tutto sul concetto di "urgenza": non solo il viaggio per lavoro, ma anche ogni viaggio per turismo nel momento in cui ci si presenta all’ufficio passaporti con un biglietto aereo già staccato e una data indicata. In questo caso i tempi vengono accelerati. Quanto alla possibilità di rifare il documento nel caso il passaporto non sia ancora arrivato a scadenza naturale, visto che per alcune mete è richiesta una validità di oltre sei mesi, la richiesta del nuovo passaporto è sempre possibile.