Rinnovato il patto. Stazioni più sicure e via i taxi abusivi

Stazioni sicure e taxi abusivi: si rinnova per la terza volta l’intesa istituzionale a Varese. L’esperienza avviata due anni fa viene riproposta sul territorio provinciale, con l’obiettivo di incrementare i controlli a favore della sicurezza dei cittadini. Villa Recalcati ha ospitato il momento della sottoscrizione dell’accordo, alla presenza dell’assessore regionale alla sicurezza e Protezione civile Romano La Russa e del prefetto Salvatore Pasquariello. Tra i firmatari anche Trenord, Rfi, Ferrovie Nord, Agenzia Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese e alcuni comuni del territorio, con Varese, Busto Arsizio e Gallarate a fare da capofila. L’obiettivo è duplice: la promozione della sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie e il contrasto all’esercizio abusivo dei taxi all’aeroporto di Malpensa. Il provvedimento prevede servizi aggiuntivi delle Polizie locali. Gli agenti opereranno principalmente nelle aree adiacenti alle stazioni ferroviarie e in presenza di urgenze potranno intervenire all’interno delle stesse, coordinandosi con la centrale operativa della Questura e con quella dell’Arma dei Carabinieri di Busto, Gallarate e Varese. "Per coprire i costi dei controlli straordinari - ha spiegato l’assessore La Russa - Regione Lombardia ha stanziato 60mila euro. Siamo molto soddisfatti, comunque, perché stiamo replicando un modello di controlli di sicurezza integrata che già in passato ha ottenuto ottimi risultati".

Proprio in merito all’aspetto economico è intervenuto il sindaco di Varese Davide Galimberti. "È indubbia la necessità di maggiori risorse in una provincia con quattro città con quattro stazioni importanti e tante altre stazioni nei paesi più piccoli - ha commentato - penso che questa è una goccia in più, ma auspico che al prossimo rinnovo ci possano essere sempre maggiori risorse".

Il sindaco di Gallarate Andrea Cassani ha sottolineato che "I comuni fanno la loro parte. Ringrazio Regione Lombardia per stare al nostro fianco per avere stazioni migliori". L’assessore alla sicurezza di Busto Salvatore Loschiavo ha espresso gratitudine verso la Polizia locale che si rende disponibile per ulteriori compiti oltre a quelli già svolti quotidianamente. Nel 2023 sono stati 19 gli enti coinvolti, con controlli su oltre 1000 persone e circa 400 veicoli, con un impegno di 1400 ore da parte del personale di Polizia locale.

Lorenzo Crespi