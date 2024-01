Riecco la Befana dei Vigili del fuoco. Sale con l’autoscala in Pediatria

La ricorrenza che chiude il periodo delle feste natalizie quest’anno raddoppia. Tra oggi, sabato 6 gennaio, e domani, domenica 7, saranno due giorni ricchi di appuntamenti tra Varese e dintorni per celebrare l’Epifania. Protagonisti i più piccoli, a partire da chi è meno fortunato, con i Vigili del fuoco che come da tradizione questa mattina accompagneranno la Befana con l’autoscala fino al quinto piano dell’Ospedale Del Ponte. Diversi gli appuntamenti al Sacro Monte, con una visita guidata al viale delle cappelle oggi pomeriggio dalle 14.30 a cui seguirà alle 18 il tradizionale concerto dell’Epifania nel santuario. Alle 21 in centro al Teatro di Varese va in scena il balletto dello Schiaccianoci. Domenica è il rione di Bizzozero ad animarsi con il presepe vivente: la rappresentazione del villaggio di Betlemme si svolgerà tra l’oratorio e la piazza antistante. Nella chiesa di Cristo Re a San Fermo si può invece visitare un presepe in movimento con 50 personaggi. Sul Lago Maggiore il giorno dell’Epifania si festeggia a Laveno Mombello: dalle 15 le note della Filarmonica Verdi, alle 18 il gran falò della Befana nelle acque del Verbano. Animazione nel pomeriggio alla pista di pattinaggio di piazza Matteotti, e ci si diverte sul ghiaccio anche a Cuasso al Monte, con l’arrivo della Befana, e a Cantello, dove si saluteranno le feste con cioccolata calda e spritz. Befana in piazza anche a Lavena Ponte Tresa. A Cuveglio festa popolare con il presepe vivente, con il percorso tra le frazioni Canonica e Vergobbio. Anche in Valganna si celebra l’Epifania, con l’evento organizzato dagli Alpini che prevede la partenza alle ore 9 da Boarezzo. A Induno Olona processione al pomeriggio, con falò e fuochi d’artificio dopo il tramonto.

L.C.