Riecco il “Maggio Senior“ tra ginnastica e musica nel segno dell’amore

"L’amor che move il sole e l’altre stelle": la celebre frase di Dante fa da cornice alla 30esima edizione del “Maggio Senior“, appuntamento che negli anni è diventato patrimonio non solo della Casa Famiglia Azzalin ma di tutta la comunità inverunese. "Abbiamo scelto non a caso il tema dell’amore come filo conduttore della rassegna – spiega la coordinatrice della struttura di via Sanzio, Daria Chiodini – È un valore centrale nelle attività che portiamo avanti tutti i giorni con i nostri residenti, così come è direttamente collegato al “Progetto vita“ che da sempre rappresenta la bussola nel percorso quotidiano del Gruppo Sodalitas". Amore declinato in modi diversi: verso sé e gli altri ma anche come “ben-essere“, inteso come ricerca di un equilibrio psicofisico. Amore per la fede, per vivere al meglio ogni stagione della vita. "Come sempre a ognuno di questi filoni abbiamo accostato iniziative che rappresenteranno un momento d’apertura della nostra Casa Famiglia verso l’esterno, perché siamo parte integrante di una comunità". Si comincia domani alle 10 con “SPORTIVAmente insieme“, ginnastica collettiva con bambini della Scuola dell’infanzia per uno scambio generazionale che impegna corpo e spirito.Silvia Vignati