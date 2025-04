Rider in assemblea, si parla di futuro

Rider in assemblea a Varese. Succederà mercoledì 9 aprile in piazza XX Settembre a partire dalle 15. Nidil Cgil Varese organizza un incontro pubblico a cui sono invitati i ciclofattorini della provincia di Varese che lavorano per colossi del delivery come Glovo e Deliveroo. L’obiettivo è quello di presentare loro una piattaforma di contratto collettivo nazionale di lavoro per i rider da sottoporre ad Assodelivery.

A coordinare l’iniziativa è Jacopo di Pierro. L’evento è promosso da Nidil (Nuove identità di lavoro), che a livello nazionale ha individuato alcune città da coinvolgere, tra cui proprio Varese, in cui il Nidil è riuscito ad intercettare i rider presenti sul territorio. All’assemblea in programma nella città giardino parteciperà Roberta Turi di Nidil Cgil nazionale. "È una nuova esperienza, che abbiamo organizzato per proporre e discutere con i rider una piattaforma contrattuale - spiega Marzia Pulvirenti, segretaria generale del Nidil Cgil Varese - un momento pubblico che arriva dopo alcune vertenze che abbiamo portato avanti con successo a vantaggio di questi lavoratori. Con questa iniziativa in piazza intendiamo porci come punto di riferimento, aprendo un confronto sul contratto e costruendo una rete in grado di ascoltare i bisogni di questi lavoratori".

Una professione che ha registrato un boom nel periodo del Covid, quando molte realtà hanno attivato i servizi a domicilio, e i cui numeri effettivi sono difficili da quantificare.