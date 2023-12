Ricoverato giovane ferito a una mano

Ancora un infortunio sul lavoro, ferito un lavoratore di 21 anni, ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese. E’ accaduto ieri poco prima delle 13 in un’azienda nella frazione di Albusciago, nel comune di Sumirago, l‘allarme è scattato intorno alle 12.45, con la richiesta di intervento ai soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava lavorando a un macchinario quando si è infortunato a una mano. Arrivati sul luogo dell’incidente i sanitari hanno sottoposto alle prime cure il ventunenne e quindi in ambulanza è stato accompagnato al pronto soccorso del Circolo di Varese, in codice giallo, con ferite di media gravità all’arto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i tecnici di Ats Insubria competenti in materia di infortunistica sul lavoro e i carabinieri della Compagnia di Gallarate per i rilievi. R.F.