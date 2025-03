È stata riaperta ieri la strada cantonale tra Brusino Arsizio e Riva San Vitale, chiusa per una frana di oltre 3mila metri cubi. Per agevolare i lavoratori, dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 19.30 si può viaggiare su un’unica corsia. Nella altre fasce orarie la strada rimarrà chiusa per permettere la continuazione dei lavori di distacco artificiale del materiale pericoloso e i lavori preliminari per la posa delle reti paramassi definitive