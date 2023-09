RIANIMATO OPERAIO DI 65 ANNI A JERAGO CON ORAGO: TRAVOLTO DAL FURGONE

Soccorsi in azione ieri nel tardo pomeriggio a Jerago con Orago dove un uomo di 65 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un furgone. Sul posto in via Monte Rosa sono subito arrivati gli operatori sanitari con ambulanza, auto medica ed elisoccorso, per i rilievi del caso i carabinieri della compagnia di Gallarate che hanno raccolto tutti gli elementi utili a ricostruire la dinamica. In un primo momento sembrava che il sessantacinquenne fosse rimasto vittima di un incidente stradale, investito da un veicolo, ma gli elementi raccolti hanno quindi consentito di fare chiarezza sull’accaduto, un infortunio: l’uomo era in via Monte Rosa per eseguire alcuni lavori e avrebbe lasciato il veicolo parcheggiato in discesa. All’improvviso il furgone si è mosso prendendo velocità e ha travolto il 65enne, l’investimento gli ha causato gravi traumi. L’uomo è stato rianimato e intubato prima di essere trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.