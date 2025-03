Recupero Conventino: "Cantiere a rilento. Perdiamo i fondi Pnrr"

Sopralluogo ieri nel cantiere del Conventino, la Casa Canavesi–Bossi in via Matteotti interessata da un progetto di riqualificazione, con realizzazione di spazi commerciali e alloggi a destinazione sociale, finanziato con i fondi del Pnrr. Il vecchio e fatiscente immobile è ora al centro di un “caso” che ha fatto perdere la pazienza al sindaco Emanuele Antonelli perché per le continue interruzioni dei lavori per soddisfare le richieste della Soprintendenza si rischia di non completare il recupero entro la scadenza del Pnrr, marzo 2026. La Giunta sta valutando la possibilità di intraprendere azioni legali nei confronti della Soprintendenza: nel caso il recupero del Conventino non venisse completato entro la scadenza c’è il rischio che i fondi (6 milioni di euro) debbano essere restituiti, con tutte le responsabilità conseguenti. "Con la scadenza che abbiamo non possiamo perdere neanche un’ora di lavoro - ha detto il sindaco -. Ogni richiesta di modifica che viene avanzata comporta non solo l’allungamento dei tempi, ma anche nuove spese che vanno ad aggiungersi ai costi per il recupero di uno stabile che è in pessime condizioni: per me è uno spreco di soldi pubblici e qui mi pare proprio si tratti di accanimento terapeutico. Sono d’accordo che il Conventino sia da preservare, ma con buon senso".

Lo stop al cantiere è arrivato un mese e mezzo fa dopo il crollo della parte di un muro della vecchia dimora. È seguito un incontro con i rappresentanti della Soprintendenza che hanno inviato all’amministrazione comunale la richiesta di una nuova proposta progettuale. "Così si perderebbe altro tempo – ha sottolineato Antonelli - tra una richiesta e l’altra siamo già in ritardo di sei mesi, persi per i continui confronti con la Soprintendenza". Il primo aprile in Prefettura ci sarà una riunione sul Conventino a cui, oltre al Comune, parteciperanno il Ministero e la Soprintendenza. "Vedremo poi quali decisioni prendere", ha concluso il sindaco.