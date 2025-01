Rapinata a due passi da casa. È il secondo caso in pochi giorni

Donna di 67 anni aggredita a scopo di rapina a Ponte Vecchio, frazione di Magenta. Gravissimo episodio venerdì sera quando la vittima, che aveva appena concluso la sua giornata di lavoro, stava rientrando a casa in bicicletta. Ad un certo punto, svoltato verso via Don Barbieri per raggiungere la sua abitazione, si è trovata davanti una Panda blu entrata nella via in contro mano dalla quale è uscita un uomo che l’ha aggredita. Lei si è divincolata ed è scappata, ma dall’auto è sbucata l’altra persona che l’ha rincorsa, l’ha raggiunta strappandole la borsa. La 67enne è stata soccorsa da alcune persone e sul posto anche un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate. Soltanto pochi giorni fa un’altra donna era stata aggredita in via Isonzo.