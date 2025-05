Rapina vicino alla stazione. Scatta l’arresto

Arrestato in flagranza un diciannovenne italiano per rapina aggravata. A intervenire in sinergia i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e gli agenti Commissariato cittadino. I fatti si sono svolti nei pressi della stazione ferroviaria di Gallarate, in una zona oggetto di costante attenzione e controllo da parte delle pattuglie di Polizia di Stato e dei Carabinieri. Ed è proprio grazie al presidio della zona che l’intervento è stato estremamente tempestivo. Dunque ad attirare l’attenzione è stato il parapiglia che coinvolgeva un gruppo di persone all’altezza di Via Ferni. Le forze dell’ordine hanno notato un giovane straniero che cercava invano di trattenere il suo aggressore, il quale si dava alla fuga dopo averlo preso a schiaffi.

I carabinieri hanno immediatamente raggiunto la vittima, un cittadino dello Sri Lanka residente nel novarese, che ha raccontato che un giovane italiano prima aveva cercato di sottrargli il monopattino e dopo averlo preso a schiaffi, gli aveva strappato dal collo una collana in oro dandosi alla fuga. La descrizione è stata immediatamente condivisa con gli agenti della Volante che si sono messi alla ricerca del fuggitivo, bloccandolo tra Via Sant’Antonio e Largo Camussi. La refurtiva, di cui il giovane si era disfatto, è stata recuperata poco distante dal luogo dell’aggressione. Alcune testimonianze sul posto e l’analisi dei filmati estratti dal circuito di videosorveglianza comunale hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti ed inchiodare l’autore alle proprie responsabilità. Il diciannovenne italiano è stato quindi arrestato e condotto in carcere a Busto Arsizio.

R.F.