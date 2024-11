Saronno, si appostano fuori da scuola per rapinare i coetanei con un coltello da cucina: arrestati due minorenni

Due minorenni di 15 e 16 anni sono stati arrestati a Rovellasca, in provincia di Como, con l’accusa di avere rapinato diverse volte dei coetanei nel tragitto per andare a scuola. I due giovani indagati si sarebbero appostati fuori da diversi istituti di Saronno e avrebbero messo in atto, in almeno sei diverse occasioni, delle imboscate in cui minacciavano le vittime con un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri. Fermati dai carabinieri, dovranno rispondere dei reati di rapina, lesioni personali e porto abusivo di arma da taglio.

Il copione era sempre lo stesso. Dopo la minaccia col coltello, se la vittima non obbediva immediatamente consegnando i soldi o lo smartphone, iniziavano a picchiarla con calci e pugni per impossessarsi di qualsiasi cosa potesse avere un valore economico. In particolare, il sedicenne, era già stato arrestato dai carabinieri di Saronno qualche settimana prima, per una rapina commessa sempre a Saronno, con la minaccia di un collo di bottiglia tagliente. In quell’occasione i carabinieri lo avevano arrestato quasi in flagranza.

Dopo un breve periodo trascorso all'interno dell’istituto di pena minorile, era stato posto ai domiciliari da dove, nelle prime ore della mattinata di sabato 23 novembre, è stato prelevato dai carabinieri e ricondotto al carcere minorile di Milano insieme al quindicenne.