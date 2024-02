Rapina in panetteria con coltello in pugno

Affamato, non di pane ma di soldi, che si è fatto consegnare dalla commessa del negozio, una panetteria di Somma Lombardo.

Poi il malvivente è fuggito, dopo aver fatto vivere alcuni minuti di paura nel negozio, in corso Europa, in pieno centro città, dove ieri mattina ha messo a segno la sua rapina.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione sommesse, della Compagnia di Gallarate, allertati dopo il colpo.

I militari hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per riuscire a individuare il responsabile.

Secondo una prima ricostruzione, in azione sarebbe entrato un uomo, pare da solo, che non avrebbe avuto complici all’esterno: nessuno fuori dal negozio avrebbe notato presenze sospette. Il malvivente, con passamontagna in testa a coprire il volto per non rendersi riconoscibile e un coltello in pugno, è entrato nella panetteria e si è avvicinato alla cassa, intimando all’operatrice di consegnare tutti i contanti. La commessa non ha potuto fare altro che obbedire. Quindi, una volta razziato il bottino, l’uomo è fuggito, sembrerebbe a piedi, facendo perdere le sue tracce.

Ros.For.