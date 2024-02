Rane e rospi da salvare, ci pensavo Gev e volontari del Parco

Tra la fine di febbraio e il mese di marzo, rane e rospi si svegliano dal letargo invernale e lasciano i boschi per migrare verso i luoghi di riproduzione. Dal 1997 in questo periodo i volontari dell’associazione Tutela anfibi Basso Verbano e le Guardie ecologiche volontarie del Parco del Ticino si mettono al lavoro per evitare che gli anfibi vengano schiaccianti dalle auto nell’attraversare la via Lentate, strada ad alta percorribilità che collega la frazione di Lentate di Sesto Calende con Osmate.

La lentezza che contraddistingue questi anfibi spesso non consente loro di attraversare indenni le strade che dai boschi portano ai luoghi di riproduzione, in particolare nella zona del Varesotto, dove i paesaggi sono interrotti da strade a grande scorrimento di traffico. Anfibi, ricordiamo, protetti dalla legge in quanto importanti anelli della catena biologica, oltre che grandi divoratori d’insetti nocivi.

Anche quest’anno l’intervento dei volontari del Parco del Ticino è iniziato nei primi giorni di febbraio con la pulizia dei boschi e la posa delle barriere. Da una settimana, invece, una quindicina di Gev, assieme ai volontari dell’Associazione, divisi in turni serali, sette giorni su sette, stanno raccogliendo rane, rospi e salamandre, per aiutarli ad attraversare la strada salvandoli da morte certa. In pochi giorni sono stati portati in salvo oltre 700 anfibi, un numero destinato ad aumentare in modo esponenziale con la pioggia prevista nelle prossime ore. Dal 2020 la stessa operazione viene svolta anche alla Melissa di Golasecca.

"Siamo grati ai nostri volontari che con il loro lavoro consentono di salvare i nostri anfibi ma soprattutto di tutelare la biodiversità del Parco del Ticino – commenta il consigliere del Parco Massimo Braghieri –. Un lavoro magari poco visibile ma di grande valore, perché gli anfibi rappresentano un tassello fondamentale nel mantenere gli equilibri eco sistemici del nostro territorio".

Giovanni Chiodini