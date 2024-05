Raid vandalico. Muro e panchina imbrattati

Scritte, vandalismi e tentano anche di smontare un muro. Non c’è limite alla demenza delle baby gang a Cuggiono, dove nella zona della via pedonale St. Louis, i vandali sono entrati in azione causando migliaia di euro di danni alla collettività e lasciando il segno indelebile del loro passaggio. Scritte e disegni sui muri, specie lungo quello di cinta del giardino dell’asilo nido, che ha entrata principale da piazza Belloli. Murales e disegni realizzati con vernice nera poi, non contenti, i ragazzi hanno dipinto con la stessa vernice anche la panchina posizionata nello slargo ubicato nelle vicinanze di un parcheggio, devastandola. Si sono quindi messi a fare i muratori tentando di smontare un muro realizzato a strati di mattoni e sassi del Ticino, opportunamente conservato, che fa da cinta a una proprietà privata e che era stato realizzato con tecniche antiche. In cima al muro il proprietario si è accorto che, in alcuni punti, sono stati addirittura asportati mattoni e sassi. Qualcuno si è arrampicato sopra e ha creato un passaggio per entrare nella proprietà al di là del muro.

Nei giorni scorsi, sempre in paese, si era pensato ad altri atti vandalici nella zona a causa dell’attivazione errata dell’impianto antincendio di una ditta in via De Agostini. Sulla strada è rimasta presente la schiuma estinguente. Qualcuno aveva chiamato il Comune, tanto che poi è dovuto intervenire il sindaco Giovanni Cucchetti (nella foto) per spiegare la situazione: "Rassicuriamo i cittadini che non si segnalano problemi ambientali ma abbiamo suggerito di fare attenzione al passaggio. Tutte le autorità competenti sono state allertata e la polizia locale ha presidiato le operazioni di sorveglianza".

Christian Sormani