Raid al cimitero: decapitata la statua del tenore Pietro Mongini

Decapitata la statua del tenore Pietro Mongini. Profonda l’indignazione nei confronti del gesto che offende il ricordo del grande artista, tra le voci più famose dell’ottocento. "È un gravissimo atto vandalico che colpisce un simbolo del nostro paese qual è il suo monumento all’interno di un’area privata del cimitero comunale" commenta con amarezza il sindaco Rina Di Spirito. L’amministrazione è subito intervenuta con l’ufficio tecnico comunale e ha avvisato gli eredi.

"Siamo di fronte all’ennesima azione di inciviltà che va avanti ormai da diversi mesi - continua il primo cittadino –. Questo è solo l’ultimo episodio in ordine temporale di una scia di azioni di vandalismi e furti non più tollerabili così come per episodi di truffe compiuti sia a Ispra che nei paesi limitrofi".

Il sindaco ha annunciato "la massima fermezza nel cercare di perseguire, congiuntamente alle forze dell’ordine, con cui siamo in costante comunicazione, chi si è macchiato di un atto vile e grave che lede anche l’immagine del nostro paese non solo a livello locale. Metteremo in campo ulteriori azioni nel territorio a tutela dei beni collettivi della nostra comunità". Mongini nel 1860 acquistò una grande proprietà a Ispra: la sua splendida villa con il parco oggi è sede di Casa Don Guanella. Ros.For.