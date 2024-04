Raggirata mamma anziana di un consigliere

Ancora truffatori in azione: nei giorni scorsi vittima dell’odioso raggiro a Busto Arsizio la mamma ottantaseienne di Alessandro Albani, consigliere comunale e segretario cittadino della Lega. Al citofono di casa un uomo che ha subito messo in allarme la donna con il racconto di quanto accaduto al figlio: aveva investito una persona, era stato fermato dalle forze dell’ordine e pertanto era necessario versare una cauzione affinchè fosse rilasciato. Parole che hanno spaventato l’anziana che ha aperto la porta di casa allo sconosciuto, che si era spacciato per un amico del consigliere Albani, il truffatore non trovando soldi si è impossessato di alcuni oggetti con cui si è dileguato.

Quando la vittima si è accorta di quella sparizione ha chiamato al telefono il figlio al quale ha riferito l’accaduto. "A quel punto – racconta Albani – ho subito contattato le forze dell’ordine, gli agenti sono immediatamente intervenuti, gestendo la delicata situazione con grande sensibilità. E li ringrazio". Albani ha denunciato al Commissariato di Busto Arsizio la truffa subita dalla mamma. "Purtroppo sono eventi odiosi che continuano a capitare - dice il consigliere – sempre prese di mira le persone anziane. Occorre continuare con la prevenzione, con gli incontri informativi tra forze dell’ordine e anziani". A Casorate Sempione invece nei giorni scorsi segnalata la "strana coppia", un falso carabiniere e un falso addetto dell’acqua, il tempestivo allarme ha impedito che andassero a segno. Sempre a Casorate Sempione giovedì 18 aprile alle 15 al centro " La Riviscera" è in programma l’incontro organizzato dalla Polizia locale e dall’amministrazione comunale dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani.

