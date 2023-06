Ragazzo di 21 anni inghiottito dal lago Ceresio: ripescato dai sub in condizioni disperate

Era a diciotto metri di profondità nelle acque del lago Ceresio a Porto Ceresio, il giovane, 21 anni, marocchino, è stato recuperato dai sommozzatori e affidato al personale sanitario che ha immediatamente attivato le manovre salvavita, quindi è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza.

Le sue condizioni al momento del ricovero erano disperate. Il dramma ieri pomeriggio intorno alle 17. Il ventunenne era in compagnia di alcuni amici sulla spiaggia comunale di Porto Ceresio, che con le belle giornate che annunciano l’estate comincia a essere frequentata dai bagnanti.

A un certo punto il giovane ha deciso di tuffarsi ma dalle acque del lago non è riemerso. Gli amici hanno subito lanciato l’allarme, è partita una corsa contro il tempo, ogni minuto prezioso per salvare il giovane, sul posto sono arrivati gli specialisti del soccorso acquatico dei vigili del fuoco di Varese, a bordo di un battello pneumatico, gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo del Drago 153 per perlustrare dall’alto il lago e i sommozzatori del nucleo di Milano, impegnati nelle ricerche in profondità.

E proprio i sommozzatori hanno individuato il ventunenne a 18 metri di profondità, l’hanno quindi recuperato e portato a riva, affidato al personale sanitario. Le sue condizioni erano gravissime, quindi è stato intubato e con l’elicottero trasportato al San Gerardo di Monza.

Nel tardo pomeriggio di nuovo vigili del fuoco in azione per due escursionisti olandesi che avevano smarrito l’orientamento al Sasso del Ferro, sopra Laveno Mombello. Impegnati gli specialisti Tas, dell’Imsi Catcher (nucleo specializzato nell’individuazione dei telefoni dei dispersi), il personale Speleo alpino fluviale e il Drago 153 del reparto volo Lombardia. I due escursionisti sono stati individuati e portati in salvo.