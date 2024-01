Ragazza si schianta alla rotonda contro un palo della luce, è grave

È stata trasferita, con il codice rosso, all’ospedale Niguarda di Milano. Una ragazza di 27 anni, l’altra notte ad Ossona, stava percorrendo la provinciale 34 ed è finita contro il palo della luce sulla rotonda. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona, i soccorritori della Croce Bianca di Sedriano e l’automedica. La ragazza era in condizioni critiche ed è stata trasferita al Niguarda. A chiarire la dinamica saranno i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso intervenuti per i rilievi. Dai primi accertamenti pare che nessun altro veicolo sia coinvolto. E montano le polemiche per la rotonda vicino al cimitero di Ossona la cui illuminazione è scarsa o addirittura assente. Molti automobilisti segnalano la pericolosità di quella zona, dove la visibilità è scarsa anche senza nebbia e il rischio di investire i ciclisti in transito è molto elevato. Molti denunciano l’inutilità del palo della luce sulla rotonda che risulterebbe perennemente spento e inservibile. G.M.