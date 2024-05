Raffica di infortuni sul lavoro. Ricoverati tre operai, sono gravi

Giornata nera nel Varesotto per gli infortuni sul lavoro, tre i feriti gravi, due a Sumirago, uno a Origgio. A Sumirago presso un’azienda storica del territorio, la Imes, due operai, un settantenne pakistano e un quarantasettenne africano, sono stati colpiti da un pesante stampo di metallo durante una fase della lavorazione. La imes, 130 dipendenti, è specializzata nello stampaggio a caldo di metalli, i due operai feriti, entrambi esperti, stavano effettuando una procedura che conoscevano bene. Secondo una prima ricostruzione uno stampo di metallo del peso di 5 tonnellate ad elevata temperatura era appeso ad un muletto per essere inserito in un macchinario, una mansione eseguita dai due lavoratori tantissime volte, ma ieri qualcosa è andato storto: lo stampo si sarebbe ribaltato cadendo addosso ai due operai. Immediata la richiesta dei soccorsi, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari con ambulanze e auto medica, l’elisoccorso, i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale di Ats Insubria per i rilievi.

Le conseguenze peggiori per il più anziano, che ha riportato traumi da schiacciamento e ustioni di secondo e terzo grado agli arti inferiori, è stato intubato quindi trasportato al Niguarda di Milano, in condizioni molto gravi. Il quarantasettenne ha subito un trauma alla schiena ed è stato ricoverato al circolo di Varese. L’attività produttiva è stata sospesa. Sempre ieri a Origgio intorno a mezzogiorno un operaio di 56 anni si è ferito gravemente all’interno di un’azienda, la TexPro, cadendo da 6 metri, ha riportato un trauma al torace, al bacino e a un arto superiore, con l’elisoccorso è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna. Gli incidenti accaduti ieri riportano l’attenzione sul tema della sicurezza.

"Serve un intervento politico costante ed efficace delle istituzioni a tutti i livelli – ha detto Ivano Ventimiglia, responsabile del Dipartimento Ambiente salute e sicurezza della Cgil Varese – serve un autentico cambio di passo da parte delle aziende nella gestione della formazione, della prevenzione e della sicurezza attraverso il rispetto delle norme, di procedure adeguate e insistendo su formazione e addestramento efficaci".