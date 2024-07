Raccolta differenziata. Nuovi cestini nei parchi

Nei parchi urbani di Varese sono stati posizionati i cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti da passeggio. Sono 55, di cui 16 tra Giardini Estensi e Villa Mirabello, 8 al parco Mantegazza, 6 a Villa Mylius, 14 al parco Zanzi, 5 a Villa Toeplitz, 4 a Villa Augusta e 2 nel parchetto di via Pergine. I cestini sono collocati in punti strategici per evitare che i rifiuti da "passeggio" vengano gettati nel contenitore più vicino senza riflettere. Per questo le postazioni sono state identificate con appositi adesivi. "Varese si sta impegnando molto per raggiungere livelli sempre più alti di differenziata e di decoro urbano: vogliamo essere sempre più virtuosi nella gestione complessiva dei rifiuti poiché produrre meno rifiuti significa ottenere minor degrado e meno emissioni", commenta Nicoletta San Martino, assessore alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese.

Lorenzo Crespi