Quattordicesima tappa del Giro d’Italia: in arrivo la carovana rosa

Oggi è il "grande giorno" per Cassano Magnago: nel pomeriggio la città ospiterà l’arrivo della quattordicesima tappa del Giro d’Italia che partirà da Sierre in Svizzera. La carovana rosa percorrerà una trentina di km in territorio varesino, da Sesto Calende all’arrivo in via Marconi a Cassano Magnago previsto tra le 16,58 e le 17,32. " Oggi sarà una grande festa – dice il sindaco cassanese Pietro Ottaviani – è il compimento di cinque mesi di lavoro, svolto da tutti gli uffici comunali, coordinati dai dirigenti d’area, li ringrazio tutti, come ringrazio le forze dell’ordine, il Prefetto, volontari, le associazioni e gli sponsor che hanno reso possibile questo evento storico". I lavori per l’arrivo della tappa sono stati completati per tempo, l’altro giorno l’ultimo tassello, alla rotonda in via Aldo Moro è stato collocato il monumento realizzato da artigiani locali, il saluto che accoglierà i corridori. Conclude Ottaviani "Siamo sereni, riteniamo di aver fatto del nostro meglio per l’evento". R.F.