Pubblicità show. Al Museo Cozzi arriva Bar Spot

Giovedì, negli spazi del Museo Fratelli Cozzi di viale Toselli a Legnano, arriva per una serata speciale “Bar Spot“, l’innovativo format teatrale basato sulla pubblicità - nato sul palco dello Zelig di Milano - ideato e condotto dal pubblicitario Francesco Bozza. Lo spettacolo trova forma in uno speech-show nato dalla consapevolezza che a volte la pubblicità può essere davvero più bella dei programmi che interrompe: "Una vera e propria forma d’arte al servizio delle marche, parte della nostra cultura e del nostro immaginario, piena di connessioni con il cinema e la musica, con la fotografia e con la moda – si legge nella presentazione –. Una serata speciale, interamente dedicata al ruolo della donna nella comunicazione per ridere, scoprire e riflettere".

L’argomento dello speech show di giovedì, infatti, è “Pubblicità Sostantivo Femminile | Le donne raccontate dagli spot più belli del mondo“. "Se aprite il dizionario della lingua italiana e cercate la parola “pubblicità“ noterete che appartiene al genere femminile. Non è un caso. Da sempre, infatti, le campagne pubblicitarie hanno messo al centro della loro narrazione i volti e i corpi femminili e le donne sono state le protagoniste di manifesti, pagine stampa, e spot televisivi rimasti impressi nelle menti di milioni di persone. Una relazione, quella tra l’universo femminile e il mondo della comunicazione affascinante e complicata, ricca di storie, a volte meravigliose, a volte imbarazzanti". La serata è a ingresso gratuito, con la sola necessità di registrarsi preventivamente (info sul sito www.museofratellicozzi.com): apertura accrediti alle 20.15 e via allo spettacolo alle 21.15.

P.G.