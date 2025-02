Busto Arsizio, i 106 anni della Pro Patria in un docufilm per bambini

Busto Arsizio, 21 febbraio 2025 – Si intitola “Lo Sapevi?” ed è un cortometraggio realizzato dall’associazione Tigrotto per Busto in collaborazione con la società Aurora Pro Patria 1919 con l’obiettivo di raccontare ai bambini la storia della squadra, in occasione del 106° anniversario della fondazione della società, un cammino ultracentenario fatto di passione e di tifo per generazioni di bustocchi.

Oggi si guarda al futuro, avvicinando i giovanissimi alla squadra. Il progetto, ideato da Martina Crosta (responsabile comunicazione Aurora Pro Patria), Emanuele Gambertoglio (associazione Tigrotto per Busto) e Filippo D’Angelo (regista), è pensato proprio per i bambini di età compresa dai 5 ai 12 anni e sarà presentato nelle scuole primarie e dell’infanzia.

Nel docufilm, della durata di circa 13 minuti, oltre alla gloriosa storia della Pro Patria sono messe in evidenza le principali peculiarità della squadra simbolo della città. Il docufilm sarà proiettato per la prima volta venerdì 28 febbraio (data simbolica di nascita 106 anni fa della Pro Patria) presso l’antica Scuderia di Via Gaeta, 4 alle 19.30 durante una serata a sfondo benefico. Il ricavato sarà in parte devoluto all’associazione Assieme a Francesco per l’acquisto di un pulmino multifunzionale.

In Comune si è tenuta la presentazione con il sindaco Emanuele Antonelli, gli assessori allo Sport Luca Folegani e alle Politiche educative Chiaretta Colombo, gli autori e la presidente della Pro Patria Patrizia Testa, soddisfatta di questo progetto.

Durante la presentazione è stata sottolineata l’importanza del docufilm per trasmettere alle nuove generazioni la passione per la squadra della città e per i valori dello sport. L’auspicio è che il video faccia scoccare la scintilla biancoblù nei bambini, come ha detto l’assessore Colombo: «Sarebbe bello se si sentissero tigrotti fin da subito». Ed è il sogno di Martina Crosta, responsabile della comunicazione della società, e cioè che «i bambini di Busto alla domanda «per quale squadra fai il tifo?» rispondano: la Pro Patria».