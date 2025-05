Varese Pride 2025, tanti eventi e polemiche: “Sommersi dall’odio”

Varese – Attivista e figura storica del movimento Lgbtqia+ in Italia, ma anche prima donna transgender eletta in un parlamento europeo. Sarà Vladimir Luxuria la madrina del Varese Pride 2025. La decima edizione dell’evento avrà il suo momento clou sabato 19 luglio con la sfilata nel centro di Varese, a cui parteciperà anche Luxuria, che al termine della parata salirà sul palco dei Giardini Estensi con il suo spettacolo. Ma il Pride Month inizierà già il 6 e 7 giugno, con due giornate di musica, spettacoli, incontri culturali e momenti di socialità presso l’area feste della Schiranna.

Ad aprire ufficialmente il programma sarà nella serata di venerdì 6 lo spettacolo delle Karma B, con il loro nuovo show tra monologhi, satira, canzoni e riflessioni. Il calendario completo degli eventi è sul sito varesepride.it. La parata si svolgerà il prossimo 19 luglio con partenza alle 17.30 da piazza Monte Grappa. Il servizio di sicurezza sarà garantito dai City Angels. Nel presentare il programma Arcigay Varese ha denunciato un clima di tensione e intolleranza in città intorno all’evento.

“Abbiamo ricevuto oltre duemila commenti d’odio sui social, in particolare su TikTok - ha detto il presidente Giovanni Boschini - sentiamo quest’anno un carico d’odio importante. Ci sono state rivolte espressioni molto pesanti. Stiamo valutando con i nostri avvocati se fare denuncia”. Al suo fianco il Comune di Varese, che patrocina l’evento. “Il Pride è un atto politico e per questo lo sosteniamo - ha detto l’assessora alle pari opportunità Rossella Dimaggio - ci sono retaggi culturali che non sono ancora stati superati, altrimenti non si spiega tutto quest’odio”. Quindi l’assessore alla cultura Enzo Laforgia.

“È più che naturale oltre che opportuno che le iniziative che realizza Arcigay siano in partenariato con il Comune di Varese: una condivisione non solo simbolica ma anche in termini culturali e di principio”. In occasione del Pride il Comune di Varese illuminerà Palazzo Estense con i colori della bandiera arcobaleno e le bandiere Lgbtqia+ saranno esposte in tutta la città. Oltre a Varese la manifestazione ha ottenuto anche il patrocinio dei Comuni di Angera, Besozzo, Brenta, Cantello, Germignaga, Malnate, Marchirolo, Samarate, Sesto Calende e Vergiate, oltre al sostegno da parte dell’Università degli studi dell’Insubria. In consiglio provinciale invece era stata presentata una mozione sul tema, ma non è stata poi discussa.