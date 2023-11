Presidio contro il circo degli attivisti animalisti

Un presidio contro il circo. Il fronte animalista ha scelto la giornata del 1 novembre per protestare contro il circo Kino presente lungo il Sempione a Nerviano. "Non ci stiamo alla schiavitù animale" hanno spiegato gli attivisti che si sono ritrovati dinnanzi al tendone impedendo alle persone, molte delle quali presenti coi bambini, di entrare. Hanno urlato slogan contro il circo. Presenti anche i carabinieri che hanno controllato non ci fossero incidenti durante la manifestazione. "Siamo contro i circhi che sfruttano gli animali per tutta la vita. Sono gli onnivori che fanno la fila per entrare. E’ ora di cambiare". Protestano però anche le persone presenti, fra le quali una mamma che si era recata al circo col figlio piccolo: "Ci hanno impedito di entrare insultandoci. Francamente pensavo di essere in democrazia ma mi sbagliavo. Non siamo neppure in grado di andare a vedere uno spettacolo al circo senza essere apostrofati a male parole". Per la verità i manifestanti erano un pugno di persone. Sicuramente inferiori al massiccio schieramento di forze dell’ordine presenti a ridosso del Sempione.