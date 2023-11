Premio “Uomini illuminati” al volontario che rigenera pc

Il premio "Uomini illuminati" è assegnato a livello nazionale dagli Stati generali delle Donne. Nella settima edizione, che avrà luogo il prossimo 25 novembre nell’Aula Ugo Foscolo presso l’Università di Pavia, tra i premiati ci sarà Massimiliano De Cinque, di Olgiate Olona. De Cinque, impiegato a TeleLombardia, dedica da anni il suo tempo libero ad un volontariato speciale: recupera e rigenera pc, tablet, dispositivi elettronici destinati alla discarica che poi dona a scuole, associazioni, a famiglie bisognose. Ha una pagina social molto seguita, i suoi consigli come "digital sherpa" sono preziosi per capire il mondo dell’informatica, inoltre tiene corsi per avvicinare all’uso dei moderni dispositivi elettronici persone di tutte le età, dai giovani agli anziani. Ora per la sua attività arriva il prestigioso riconoscimento che ritirerà all’università di Pavia. Il Premio è nato nel 2017 ed è continuato ogni anno all’interno del percorso "Ottomarzotuttol’anno" di Sportello Donna, Fondazione Gaia e degli Stati Generali delle Donne con il Patrocinio dell’Universita` di Pavia e della Commissione Europea. "Sono commosso – dice De Cinque che ha ricevuto la comunicazione l’altro giorno – un riconoscimento che dà ancora più forza al mio impegno, un premio che dedico alle mie donne, mia moglie,le mie figlie e a tutte le donne, mamme soprattutto, che seguono la pagina di digital sherpa, per essere al passo con i loro figli". "Gli "Uomini illuminati - spiegano le promotrici - sono uomini eccellenti, che lavorano per le donne e al loro fianco, che sono attivi nei loro incarichi di governo come in qualsiasi luogo di lavoro in cui si trovano ad operare per realizzare una democrazia paritaria sostanziale". R.F.