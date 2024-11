All’Irca Academy di Gallarate incoronato il miglior panettone d’Italia

Gallarate (Varese), 22 novembre 2024 – Si è conclusa nel tardo pomeriggio, presso l’IRCA Academy di Gallarate, la finale dei Panettone Awards 2024. Dopo una selezione rigorosa tra centinaia di partecipanti tenutasi l’11 ottobre a Roma presso Aromacademy, oggi una giuria d’eccellenza presieduta dal Maestro Davide Malizia ha decretato i 3 vincitori assoluti e i 2 vincitori di categoria del prestigioso concorso dedicato al panettone artigianale italiano.

Ecco i vincitori del Panettone Awards 2024:

Primo posto assoluto: Pasquale Iannelli - Pasticceria Don Nino, Roma

Secondo posto assoluto: Annibale Memmolo - Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano

Terzo posto assoluto è: Roberto Catelli - Pasticceria Caesar - L’Aquila

Primi classificati per categoria

Miglior Panettone Classico: Pasquale Iannelli - Pasticceria Don Nino Miglior

Panettone al Cioccolato: Annibale Memmolo - Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano Av

I 10 finalisti che hanno incantato la giuria con le loro creazioni: • Luigi Barbagallo – Squisito Barbagallo (San Mango d’Aquino, CZ) • Gianluigi Caccioppoli – Panificio Il Buongustaio (Sant’Antonio Abate, SA) • Roberto Catelli – Cesar Café (L’Aquila, AQ) • Andrea Giannone – Panificio Andrea Giannone (Scicli, RG) • Federica Greco – Dolce Millennio (San Giovanni in Fiore, CZ) • Pasquale Iannelli – Don Nino (Roma, RM) • Giovanni Macaluso – SIPA Srl (Roma, RM) • Annibale Mammolo – Pasticceria Memmolo (Mirabella Eclano, AV) • Roberto Moreschi – Roberto Pastry & Bakery (Chiavenna, SO) • Gian Paolo Porrino – Arte del Dolce (Corbetta, MI)

Panettone Awards si si è consolidato negli anni come un evento di riferimento per i pasticceri artigianali italiani, celebrando il panettone come emblema della tradizione italiana e della creatività artigianale. “La giuria tecnica, composta da professionisti di fama mondiale e rappresentati le principali associazioni del settore, garantisce una valutazione imparziale e rigorosa, trasformando il concorso in un’occasione di confronto e crescita per tutti i partecipanti.” ha dichiarato Marco Scarozza, Business Development Director Fruit Italy. I partecipanti infatti hanno l'opportunità unica di far valutare le proprie creazioni da una giuria tecnica di altissimo livello, quest’anno composta da Thierry Bamas (M.O.F. Pâtissier), Ciro Chiummo (Campione del Mondo), Matteo Cutolo (Presidente della Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria), Salvatore De Riso (Presidente AMPI), Marco De Vivo (Maestro APEI), Domenico Di Clemente (Campione del Mondo), Francesco Elmi (Maestro APEI), Claudio Gatti (Presidente dell’Accademia Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano), Vincent Guerlais (Presidente del Relais Dessert), Luca Mannori (Campione del Mondo), Eugenio Morrone (Campione del Mondo) e Alessandro Servida (Chef Pâtissier).

Durante la giornata, i giurati hanno avuto il piacere di assaggiare le creazioni fuori concorso dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero Falcone di Gallarate. Gli studenti, formati dall’IRCA Academy, hanno presentato una loro interpretazione innovativa del panettone, ricevendo preziosi feedback dalla giuria.