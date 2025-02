Precipitato dagli spalti dello stadio. È morto il tifoso della Pro Patria

"Buon viaggio Raffa, ultrà biancoblù per sempre", il saluto commosso nel messaggio di cordoglio pubblicato ieri pomeriggio sulla pagina social dell’ Aurora Pro Patria 1919 appena appresa la notizia della morte di Raffaele Carlomagno (nella foto), il tifoso quarantaduenne, vittima sabato 25 gennaio di un terribile incidente allo stadio Piola a Novara, caduto nel fossato sotto la curva del settore ospiti dopo essersi sporto per salutare la squadra. All’ospedale di Novara dove era stato ricoverato i medici hanno tentato di tutto per salvargli la vita, per una settimana avevano sperato i familiari, gli amici e la grande famiglia dei tifosi biancoblù, a cui si è stretta tutta la tifoseria italiana, anche quella degli avversari storici. Negli ultimi giorni la situazione si è aggravata e ieri è sopraggiunto il decesso. Una vita che si è conclusa con un ultimo gesto generoso, la donazione degli organi, com’era suo desiderio.

Raffaele Carlomagno risiedeva a Lonate Pozzolo, dove vivono la mamma e la sorella, era dipendente della Sap, la municipalizzata del Comune, in lutto per la morte dell’operatore. Il sindaco di Lonate Pozzolo Elena Carraro conosceva Carlomagno, "era un nostro dipendente, siamo vicini alla famiglia e saremo a disposizione loro per ogni necessità". Sulla pagina social ha scritto la società "In tutte le sue componenti la Pro Patria è vicina e porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Raffaele e a tutti i tifosi biancoblù. Non avremmo mai voluto scrivere questo messaggio di cordoglio: buon viaggio Raffa, ultrà biancoblù per sempre". Tanti i messaggi di cordoglio affidati ai social, amici, tifosi, anche di altre squadre, il dolore non conosce avversari, tutti uniti nel piangere la scomparsa del quarantaduenne e nella vicinanza ai familiari. Ha scritto il Pro Patria Club " Ciao Raffaele, sei stato e sempre sarai uno di noi, con la nostra stessa passione, col sangue biancoblu e il cuore a righe orizzontali bianche e blu. Hai dato tutto per questa maglia, persino la vita, di più non potevi fare, forse dovevi fare meno. Ora fai il tifo da lassù per i tuoi biancoblù".

Rosella Formenti