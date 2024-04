Porto Ceresio, addio alla consigliera comunale Monica Bruttomesso

Porto Ceresio, 8 aprile 2024 – La Val Ceresio piange Monica Bruttomesso. Due comunità sono in lutto per la scomparsa della donna, 56 anni: Besano, dove risiedeva con la famiglia e Porto Ceresio, dove da due anni era impegnata come consigliera comunale. Bruttomesso aveva lavorato a lungo proprio in municipio a Porto Ceresio.

L’annuncio della scomparsa è stato dal marito Gino, dal figlio Marco e da tutti i familiari. “Tutti coloro che le hanno voluto bene - si legge sul manifesto mortuario – possono ricordarla con una preghiera. Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che interverranno alle esequie”.

Il ricordo del sindaco

A ricordare Monica è stato anche il sindaco di Porto Ceresio Marco Prestifilippo, con un messaggio pubblicato sui social. “È stato doloroso sentire la tremenda notizia della ta scomparsa – si legge nel testo – Hai combattuto la battaglia più dura e sei stata costretta ad arrenderti, anche se sono sicuro che le hai dato del filo da torcere. Abbiamo condiviso momenti di entusiasmo: quello dell’avventura della campagna elettorale, ma soprattutto quello dei primi mesi di amministrazione, nei quali abbiamo potuto ammirare la tua determinazione, professionalità, capacità…e l’amore per Porto Ceresio che ci ha uniti”.

Chiusura con una promessa. “Non ci sono giuste parole in questi momenti – afferma il primo cittadino del paese affacciato sul lago – ma ti prometto che manterremo fede al tuo entusiasmo ed alla tua concretezza, portando avanti il nostro progetto. Ti abbraccio Monica, così come abbraccio Marco e Gino”.

L’ultimo saluto

La salma, al momento, dopo essere stata composta, si trova nei locali della camera mortuaria della residenza ai Pini, in via Gastaldi 31 a Besano. Mercoledì prossimo, il 10 aprile, nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio a Porto Ceresio verrà celebrato il rosario. Successivamente, alle 10, i funerali.