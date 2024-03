Pony, agricoltura e funghi:. AgriVarese incanta i più piccoli

L’agricoltura è in festa a Varese domenica 7 aprile con l’edizione 2024 di "AgriVarese in Città". Ai Giardini Estensi e al parco di Villa Mirabello sono previste tante attività per un pubblico di tutte le età, con i più piccoli che saranno assoluti protagonisti. I bambini che vorranno mettere alla prova la propria creatività e al tempo stesso imparare a contribuire alla salvaguardia dell’ambiente potranno costruire un bug hotel, rifugio per gli insetti che svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l’equilibrio del nostro ecosistema. Nel frattempo le associazioni dei panificatori delizieranno i palati dei giovani visitatori con le proprie prelibatezze.

Per loro ci sarà inoltre la possibilità di partecipare a laboratori promossi da Ats Insubria sulla corretta alimentazione, con preziosi consigli per avviarsi verso una dieta sana ed equilibrata. Saranno dedicate ai bambini anche le aree equitazione, con il giro pony, e apicoltura, con la proposta del miele varesino, un vero e proprio tesoro di gusto e salubrità. I trattori e le altre macchine agricole, che da sempre affascinano i più piccoli, saranno in bella esposizione a grandezza naturale, pronti a catturare i loro occhi spalancati sul mondo, mentre all’interno della mostra micologica alcuni esperti li condurranno alla scoperta delle varie tipologie di funghi. Per orientarsi al meglio tra tutte queste iniziative i giovani esploratori riceveranno un passaporto all’infopoint che si troverà all’ingresso dei Giardini Estensi. L’Agripass permetterà loro di muoversi in questo mondo di conoscenza e divertimento, collezionando timbri con l’obiettivo di raccoglierli tutti. "AgriVarese in città" è un evento organizzato dalla Camera di Commercio e dal Comune di Varese con le associazioni di categoria del comparto: una domenica dedicata al patrimonio agricolo provinciale.

Lorenzo Crespi